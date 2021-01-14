(فرصة عمل)
|طالب او طالبة – خريج او خريجة ( خدمة عملاء وإدخال بيانات ) براتب شهري 4000ج – وحوافز شهرية – لشفت 6 ساعات – تامين صحي واجتماعي وزيادة مرتين في السنة علي المرتب – لا يشترط خبرة مسبقة – لتوفير تدريب مدفوع الاجر لمدة شهر يتم حسابه من الراتب – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط كود 2091 التواصل واتساب فقط أ حمزة العمروصي 01017794872
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01017794872
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079902
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه