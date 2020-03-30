(فرصة عمل)
|خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 4000 جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لباقة في الحديث – واستخدام جيد للأنترنت – تامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية 2 في السنة – الشفت 6 ساعات ) صباحي او مسائي ( – الاجازة 4 أيام - المطلوب ) صورة شخصية – صورة للبطاقة أو صورة لشهادة الميلاد ( إستلام العمل في نفس المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام محمد
|التليفون:
|01092211017
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|العنوان:
|- حمامات القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057067
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