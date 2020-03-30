خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 4000 جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لباقة في الحديث – واستخدام جيد للأنترنت – تامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية 2 في السنة – الشفت 6 ساعات ) صباحي او مسائي ( – الاجازة 4 أيام - المطلوب ) صورة شخصية – صورة للبطاقة أو صورة لشهادة الميلاد ( إستلام العمل في نفس المقابلة