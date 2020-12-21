(فرصة عمل)
|خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 4000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لباقة في الحديث – واستخدام جيد للأنترنت – تامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية 2 في السنة – الشفت 6 ساعات ( صباحي او مسائي ) – الاجازة 4 أيام – مؤهل متوسط التواصل واتساب 01025262897 أ.أحمد أشرف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ. احمد اشرف
|التليفون:
|01025262897
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076991
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه