(فرصة عمل)
|خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 4000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لباقة في الحديث – واستخدام جيد للأنترنت – تامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية 2 في السنة – الشفت 6 ساعات ( صباحي او مسائي ) – الاجازة 4 أيام – مؤهل متوسط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ماندورين اورينتال
|التليفون:
|01150933479
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|العنوان:
|خدمة عملاء- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101400
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
4,000 جنيه