خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين عن طريق الايميلات والويب سايت – يقبل بها الطلاب والخريجين – السن من 18 : 45 سنة – راتب 4000ج – زيادة سنوية مرتين كل سنة – تامين صحي – تامين اجتماعي – شباب وبنات – شفت 6 ساعات – إجازة 4 أيام خلال الشهر – مؤهل متوسط كود 2091 التواصل واتساب فقط أ حمزة العمروصي 01017794872
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01017794872
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079901
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه