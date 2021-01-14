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تفاصيل الإعلان
موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين عن طريق الايميلات والويب سايت – يقبل بها الطلاب والخريجين – السن من 18 : 45 سنة – راتب 4000ج – زيادة سنوية مرتين كل سنة – تامين صحي – تامين اجتماعي – شباب وبنات – شفت 6 ساعات – إجازة 4 أيام خلال الشهر – مؤهل متوسط كود 2091 التواصل واتساب فقط أ حمزة العمروصي 01017794872
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental
التليفون: 01017794872

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العنوان: - التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/1/2021
رقم الإعلان: 2079901
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صورة الاعلان: مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

المعلن( 3002 )خدمة عمالء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: خدمة عملاء وإدخال بيانات - في القاهرة مصر

خدمة عملاء وإدخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

طالب او طالبة – خريج او خريجة ( خدمة عملاء وإدخال بيانات ) براتب شهري 4000ج – وحوافز شهرية – لشفت 6 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: كول سنتر - في القاهرة مصر

كول سنتر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع االجر شرط االلتزام في العمل واجادة است.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

طالب او طالبة – خريج او خريجة ( خدمة عملاء وإدخال بيانات ) براتب شهري 4000ج – وحوافز شهرية – لشفت 6 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

داتا انتري لويب سايب – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط خبرة مسبقة – راتب 4000ج – شفت 6 ساعات – شهر تد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
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صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة است.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين سوشيال ميديا للإعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العملاء – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية – براتب 4000ج بزيادة سنوية مرتين في السنة – بتامين صحي وتامين اجتماعي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين عن طريق الايميلات والويب سايت – يقبل بها الطلاب والخريجين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 4000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

داتا انتري – شباب وبنات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شرط اجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 50 سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين للرد علي العملاء وتحديد مواعيد لهم – القبول للشباب والبنات – السن من 18 : 45 سنة لا يشترط الخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات ( طالب – طالبة ) ( خريج – خريجة ) ( السن من 18 : 45 سنة ) مؤهل متوسط اعدادي او ثانوي – ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

11/1/2021
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