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تفاصيل الإعلان
خدمة عمالء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من كل أسبوع – حوافز شهرية في التثبيت تحفيزا للعمل الجيد – عقد سنوي يحفظ حقوق المتقدم – السن من 18 : 45 سنة - مؤهل اعدادي – شفت 6 ساعات لسجل تجارى 174859
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: امينه
التليفون: 01150703530

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العنوان: - القاهرة - التجمع، القاهرة - التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/12/2020
رقم الإعلان: 2075453
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مدخل بيانات

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8/12/2020
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16/11/2020
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15/11/2020
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وظيفة ادخال بيانات

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مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
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14/11/2020
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مطلوب شباب وبنات للعمل

(فرصة عمل)

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خدمة عمالء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من ك.
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4,000 جنيه

12/11/2020
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خدمة عملاء

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12/11/2020
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كول سنتر

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12/11/2020
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12/11/2020
صورة الاعلان: خدمة عملاء براتب ثابت 4000 ج - في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 4000 ج

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خدمة عملاء براتب ثابت 4000 ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من .
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12/11/2020
صورة الاعلان: مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
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12/11/2020
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مطلوب: موظفين للرد على عملاء (طلاب/خريجين)

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12/11/2020
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مطلوب:خدمة عملاء أكونت عربي

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خدمة عملاء أكونت عربي : طلاب وطالبات : راتب أساسي : شفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يتم قبول الموظفين م.
العنوان:

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القسم: 

4,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات - في القاهرة مصر

بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية 12% كل سنة :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: وظائف مدخل بيانات للطلبة - في القاهرة مصر

وظائف مدخل بيانات للطلبة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة مارينا باي عن وظائف مدخل بيانات للطلبة والخريجين بمرتب 4000 جنيه . للتواصل واتس اب (011217.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

11/11/2020
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