خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|خدمة عمالء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من كل أسبوع – حوافز شهرية في التثبيت تحفيزا للعمل الجيد – عقد سنوي يحفظ حقوق المتقدم – السن من 18 : 45 سنة - مؤهل اعدادي – شفت 6 ساعات لسجل تجارى 174859
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|امينه
|التليفون:
|01150703530
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|العنوان:
|- القاهرة - التجمع، القاهرة - التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075453
4,000 جنيه
4,000 جنيه
3,500 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه