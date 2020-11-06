خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|موظفين للرد علي العملاء وتحديد مواعيد لهم – القبول للشباب والبنات – السن من 45 : 18سنة لا يشترط الخبرة – براتب أساسي 4000ج + تامين صحي + تامين اجتماعي – لشفت 6ساعات ( صباحي أو مسائي ) – مؤهل متوسط للاستفار واتساب 01033534661
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالناصر
|التليفون:
|01033534661
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|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071341
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه