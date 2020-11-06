(فرصة عمل)
|خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6ساعات - يتم قبول الطلاب - السن من 45 : 18سنة – مؤهل متوسط - تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2في السنة - توافر العمل من الشركة واونلاين حسب اختيار العميل بنفس الراتب ونفس التعاقد - يحصل المتقدم علي شهادة خبرة بعد 6شهور من العمل للاستفار واتسساب 01033534661
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالناصر
|التليفون:
|01033534661
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|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071340
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه