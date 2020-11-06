خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6ساعات - يتم قبول الطلاب - السن من 45 : 18سنة – مؤهل متوسط - تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2في السنة - توافر العمل من الشركة واونلاين حسب اختيار العميل بنفس الراتب ونفس التعاقد - يحصل المتقدم علي شهادة خبرة بعد 6شهور من العمل للاستفار واتسساب 01033534661