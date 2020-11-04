خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|موظفين للرد علي استفسارات العملاء لشفت 6 ساعات – القبول للشباب والبنات – يقبل طلاب وخريجين – تامين صحي + تامين اجتماعي – راتب أساسي 4000ج – مؤهل ثانوي علي الاقل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مارينا باى ساندز
|التليفون:
|٠١١٥٦٦٦٥٠٤٦
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|العنوان:
|٥ عمارات الميريلاند - جسر السويس - مصر الجديدة الدور ال ٤ - مكتب ٤٠٢ ( أقرب محطة مترو حدائق الزيتون)- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071309
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
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