خدمة عملاء

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 3000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لباقة في الحديث – واستخدام جيد للأنترنت – تامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية 2 في السنة – الشفت 6 ساعات ( صباحي او مسائي ) – الاجازة 4 أيام - المطلوب ( صورة شخصية – صورة للبطاقة أو صورة لشهادة الميلاد )إستلام العمل في نفس المقابلة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rawan abdelrady
التليفون: 01068561446

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 ابن سندر - برج السماح - الدور الاداري مقر 8 - بجوار مدرسة القبة الثانوية - حمامات القبة- حمامات القبة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/2/2020
رقم الإعلان: 2054154
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال موظفين استقبال (خبره في مجال الفنادق لا تقل عن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لشركه عقاريه كبري بمدينه نصر سكرتاريه - في القاهرة مصر

مطلوب فورا لشركه عقاريه كبري بمدينه نصر سكرتاريه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فورا لشركه عقاريه كبري بمدينه نصر سكرتاريه علي درايه بمواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الاليكت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال موظفين استقبال (خبره في مجال الفنادق لا تقل عن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

15/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب 2 موظف مبيعات تذاكر - في القاهرة مصر

مطلوب 2 موظف مبيعات تذاكر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 2 موظف مبيعات تذاكر خبره لا تقل عن 3 سنوات - لغة انجليزية جيده جدا - شهادة IATA- للعمل لدي شرك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: خريجات كلية تجارة شعبة محاسبة - في القاهرة مصر

خريجات كلية تجارة شعبة محاسبة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة هاى باور للصناعة والتجارة والخدمات بحدائق القبة عن رغبتها في تعيين خريجات كلية تجارة شعبة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب ‏خريجين_للعمل بمجال ‏خدمة_العملاء بمجال الاتصالات - في القاهرة مصر

مطلوب ‏خريجين_للعمل بمجال ‏خدمة_العملاء بمجال الاتصالات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

المميزات لراتب2700 جنية (حوافز شهرية ) يوم الاجازة (الجمعةوالسبت ) و ايام العمل من الاحد الى الخم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى - في القاهرة مصر

مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فرصة المستقبل : لن تتكر للشباب الجاد والطموح اناث فقط . للتعين فورا لشركة تسويق كبرى بفروعها الجدي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى - في القاهرة مصر

مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فرصة المستقبل : لن تتكر للشباب الجاد والطموح اناث فقط . للتعين فورا لشركة تسويق كبرى بفروعها الجد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى - في القاهرة مصر

مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فرصة المستقبل : لن تتكر للشباب الجاد والطموح اناث فقط . للتعين فورا لشركة تسويق كبرى بفروعها الجدي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب ‏خريجين_للعمل بمجال ‏خدمة_العملاء بمجال الاتصالات - في القاهرة مصر

مطلوب ‏خريجين_للعمل بمجال ‏خدمة_العملاء بمجال الاتصالات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

المميزات لراتب2700 جنية (حوافز شهرية ) يوم الاجازة (الجمعةوالسبت ) و ايام العمل من الاحد الى الخم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب خدمة عملاء لسلسه سوبر ماركت - في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء لسلسه سوبر ماركت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بمرتب 2500 جنيه السن لايزيد عن30 سنه يشترط اللباقه وحسن المظهر ومؤهل عال والاتصال من الساعه 10 ص .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager