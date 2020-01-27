(فرصة عمل)
|خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 3000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لباقة في الحديث – واستخدام جيد للأنترنت – تامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية 2 في السنة – الشفت 6 ساعات ( صباحي او مسائي ) – الاجازة 4 أيام - المطلوب ( صورة شخصية – صورة للبطاقة أو صورة لشهادة الميلاد )إستلام العمل في نفس المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rawan abdelrady
|التليفون:
|01068561446
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|5 ابن سندر - برج السماح - الدور الاداري مقر 8 - بجوار مدرسة القبة الثانوية - حمامات القبة- حمامات القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054154
1 جنيه
اتصل
1 ريال
اتصل
3,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل