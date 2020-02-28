خدمة عملاء براتب ثابت 3000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات - يتم قبول الطلا

(فرصة عمل)
|خدمة عملاء براتب ثابت 3000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات - يتم قبول الطلاب - السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط - تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة - توافر العمل من الشركة واونلاين حسب اختيار العميل بنفس الراتب ونفس التعاقد - يحصل المتقدم علي شهادة خبرة بعد 6 شهور من العمل المطلوب ( صورة شخصية – صورة للبطاقة أو صورة لشهادة الميلاد ) إستلام العمل في نفس المقابلة للتواصل واتساب /01097090726
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|صابر
|التليفون:
|01097090726
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|العنوان:
|٥ ابن سندر مصر الجديده برج السماح الدوى الاداري. بجوار محطة مترو حمامات القبه- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054520
3,000 جنيه
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