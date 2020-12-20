خدمة عملاء أكونت عربي : طلاب وطالبات راتب أساسي شفت 6 ساعات صباحي اومسائي

(فرصة عمل)
|خدمة عملاء أكونت عربي : طلاب وطالبات : راتب أساسي : شفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يتم قبول الموظفين مع مراعاة الاجازات والشفتات - توافر عقد سنوي بدون شروط ولا يتعارض مع الدراسة او العمل للموظفين والطلاب – راتب أساسي 4000ج – السن من 18 : 55 سنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ. احمد اشرف
|التليفون:
|01025262897
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076925
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه