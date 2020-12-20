خدمة عملاء أكونت عربي : طلاب وطالبات راتب أساسي شفت 6 ساعات صباحي اومسائي

خدمة عملاء أكونت عربي : طلاب وطالبات : راتب أساسي : شفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يتم قبول الموظفين مع مراعاة الاجازات والشفتات - توافر عقد سنوي بدون شروط ولا يتعارض مع الدراسة او العمل للموظفين والطلاب – راتب أساسي 4000ج – السن من 18 : 55 سنة