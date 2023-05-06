خدمة عاملات تنظيف مميزة لبيتك بنظام اليومي عاملاتنا رح يوفرولك الخدمة بشغلهم المميز تنظيف بنظام اليومي و بعمل ل 6 ساعات بكلفة 25 دينار يشمل التوصيل نعمل بجميع ايام الاسبوع نوفر ايضآ اسبوعي و شهري مع مبيت للحجز الاتصال على : 0785407409