(For Sale)
|خدمة عاملات تنظيف مميزة لبيتك بنظام اليومي عاملاتنا رح يوفرولك الخدمة بشغلهم المميز تنظيف بنظام اليومي و بعمل ل 6 ساعات بكلفة 25 دينار يشمل التوصيل نعمل بجميع ايام الاسبوع نوفر ايضآ اسبوعي و شهري مع مبيت للحجز الاتصال على : 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|6/5/2023
|Ad Number:
|2182716
25 Dinar
1 Dinar
25 Dinar
(For Sale)- in Amman Jordan
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dollar
25 Dinar
25 Dinar