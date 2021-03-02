خدمة صيانة شاشات PRIMA بالأسكندرية

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تفاصيل الإعلان
•خدمة صيانة تلفزيونات وشاشات PRIMA الاسكندرية • •01224834563 LCD - CRT -LED صيانة فورية فى المنزل (خدمة متنقلة داخل الاسكندرية) صيانة وتركيب بيع- صيانة – استبدال قطع غيار اصلية ضمان معتمد مهندسون متخصصون خدمة العملاء 03|5069900 الاسكندرية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مركز الحمد
التليفون: 01224834563

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العنوان: غبريال شارع منتزة الترعة بجوار كنيسة العدرا- رمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 80 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2021
رقم الإعلان: 2085729
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سيارات بالتقسيط

سيارات بالتقسيط

(للبيع)

تم فتح باب التقسيط لجميع انواع السيارات الملاكى والنقل للاستفسار 01281604793 01285937335 010910604.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

140,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى بفرصة اختيار الفيو اللى يعجبك فى راس سدر

شاليه للبيع استلام فورى بفرصة اختيار الفيو اللى يعجبك فى راس سدر

(للبيع)

دلوقتى عندك الفرصة انك تختار الفيو اللى يعجبك من حمامات سباحة ومساحات خضراء فى جولدن بيتش راس سدر وت.
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جنوب سيناء - مصر
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223,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه قريب من كافيهات فى راس سدر

امتلك شاليه قريب من كافيهات فى راس سدر

(للتقسيط)

وسط خدمات ملهاش مثيل امتلك شاليهك فورا فى راس سدر ع بعد ساعة من نفق الشهيد احمد حمدى حيث البحر الرائ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسب للعمل بالسعوديه

مطلوب محاسب للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لشركه دواجن بالمملكهالعربيه السعوديه في مدينتي(الرياض و القصيم ) محاسب خبره منسنه الي سنتين تو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

2/3/2021
صورة الاعلان: راعيات مسنين.خادمات .بيبيسيتر نوفرها لجميع المحافظات

راعيات مسنين.خادمات .بيبيسيتر نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

راعيات مسنين.خادمات.بيبيسيتر نوفرها لجميع المحافظات01017902000 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: بيبيسيتر_شغا لات_راعيات مسنين لكافة المحافظات

بيبيسيتر_شغا لات_راعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

بيبيسيتر_شغالات_راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعية ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

2/3/2021
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

السعوديه ( ابها – الرياض ) : مندوب مبيعات بالشرط الأتيه : لا يزيد السن عن 30 سنه . خبرة فى المواد .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

2/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر لقطر

مطلوب للسفر لقطر

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بدوله قطر ( العمل من مصر ) : مسوق اليكترونى بالشروط الأتيه : لايز.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

2/3/2021
صورة الاعلان: امتلك شقة بفيو ع بحيرات الصناعية وبخصم 20 % فى تاون جيت

امتلك شقة بفيو ع بحيرات الصناعية وبخصم 20 % فى تاون جيت

(للتقسيط)

بview ع البحيرات الصناعية امتلك شقتك فى تاون جيت باول كمبوند يعمل بالطاقة الشمسية و قريب من حى السفا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

201,000 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع 150 م باقل مقدم بالعاصمة الادارية

شقة للبيع 150 م باقل مقدم بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

باقل مقدم امتلك شقة بالدور الاول فى كمبوند مميز بالعاصمة الادارية قريب من مدينة الطبية و ع بعد دقائق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: بمـقدم30 الف امتلك مقرك الاداري متشطب بالداون تاون

بمـقدم30 الف امتلك مقرك الاداري متشطب بالداون تاون

(للبيع)

استثمر فلوسك وامتلك مقرك الاداري بالداون تاون امام سوق الدهب بمساحة 30م بمول ارورا بقلب الداون تا.
العنوان:

القاهرة - مصر

30,000 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: صيدلية ايجار قديم شغالة بالملكة فيصل

صيدلية ايجار قديم شغالة بالملكة فيصل

(للبيع)

صيدلية 45م تشطيب حديث شغالة شيفت 5 ألاف ايجار 1000ج مدة العقد 59 سنة شارع حيوى بالملكة – فيصل ت.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: محامي مدني

محامي مدني

(فرص)

كل ما تريد معرفته عن عقوبة عدم تسجيل العقار في الشهر العقاري تواصل معانا : 01093950433 واتساب : 0155.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

5 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: مؤسسة قانونية

مؤسسة قانونية

(للبيع)

كل ما تريد معرفته عن عقوبة عدم تسجيل العقار في الشهر العقاري تواصل معانا : 01093950433 واتساب : 0155.
العنوان:

القاهرة - مصر

3 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: استثمر وامتلك غرفتك الفندقيةبالفرش والتكيفات لاول مرةف العاصمة الجديدة

استثمر وامتلك غرفتك الفندقيةبالفرش والتكيفات لاول مرةف العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

استثمر وامن مستقبلك ومستقبل اولادك وامتلك غرفتك الفندقية في فندق ريفان تاور اول فندق في الدوان تاون .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

85,000 جنيه

1/3/2021
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