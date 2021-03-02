خدمة صيانة شاشات PRIMA بالأسكندرية

(فرص)
|•خدمة صيانة تلفزيونات وشاشات PRIMA الاسكندرية • •01224834563 LCD - CRT -LED صيانة فورية فى المنزل (خدمة متنقلة داخل الاسكندرية) صيانة وتركيب بيع- صيانة – استبدال قطع غيار اصلية ضمان معتمد مهندسون متخصصون خدمة العملاء 03|5069900 الاسكندرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01224834563
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|العنوان:
|غبريال شارع منتزة الترعة بجوار كنيسة العدرا- رمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|80 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085729
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