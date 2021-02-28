خدمة رفع الإقرار الضريبي إلكترونيًا عبر الموقع مصلحة الضرائب المصرية

يلا قدم إقرارك الضريبي معانا حتي لا تتعرض للغرامة و العقوبات, والاقرارات الضريبية الواجب عليك تقديمها هي أولا:أقرارات ضريبية كسب العمل عدد 17 او 18 اقرار سنوي ( 12 اقرارسداد + عدد 4 اقرارات ¼ سنوية (نموذج 4 مرتبات ) + تسوية 1أو 2 في نهاية العام ) ثانيا:لو حضرتك خاضع للخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة تكون ملزم بعمل عدد 4 اقرار ¼ سنوي ثالثا:لو حضرتك خاضع لضريبة القيممة المضافة تكون ملزم بعمل عدد 12 أقرار سنويا رابعا: هذا بالاضافة الي اقرار ضريبة الدخل ليكون أجمالي الاقرارات السنوية حوالي 35 أقرار