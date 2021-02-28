خدمة رفع الإقرار الضريبي إلكترونيًا عبر الموقع مصلحة الضرائب المصرية

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تفاصيل الإعلان
يلا قدم إقرارك الضريبي معانا حتي لا تتعرض للغرامة و العقوبات, والاقرارات الضريبية الواجب عليك تقديمها هي أولا:أقرارات ضريبية كسب العمل عدد 17 او 18 اقرار سنوي ( 12 اقرارسداد + عدد 4 اقرارات ¼ سنوية (نموذج 4 مرتبات ) + تسوية 1أو 2 في نهاية العام ) ثانيا:لو حضرتك خاضع للخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة تكون ملزم بعمل عدد 4 اقرار ¼ سنوي ثالثا:لو حضرتك خاضع لضريبة القيممة المضافة تكون ملزم بعمل عدد 12 أقرار سنويا رابعا: هذا بالاضافة الي اقرار ضريبة الدخل ليكون أجمالي الاقرارات السنوية حوالي 35 أقرار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أكاديمية صرح
التليفون: 01204444993 __ 01226646845

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العنوان: اول شارع الهرم الرئيسي- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/2/2021
رقم الإعلان: 2085424
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نوفرعاملة النظافة,المر بية,جليسة المسنين لكافة المحافظات

نوفرعاملة النظافة,المر بية,جليسة المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

نوفرعاملة النظافة,المربية,جليسة المسنين لكافة المحافظات01223333060 فقط مع شركه الوطنية افضل اسعار ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

28/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب #مديراو مديرة_شركة ومحاسب للعمل بكبرى شركات التوظيف الخليجي بالمهندسن

مطلوب #مديراو مديرة_شركة ومحاسب للعمل بكبرى شركات التوظيف الخليجي بالمهندسن

(فرصة عمل)

#مدير او مديرة_شركة يفضل خبرة في شركات التوظيف #محاسبين خبرة لاتقل عن 5 سنوات للاستفسار جوال رقم :.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/2/2021
صورة الاعلان: مربية_عاملة نظافة_راعية مسنين متوفرة لكافة المحافظات

مربية_عاملة نظافة_راعية مسنين متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

مربية_عاملة نظافة_راعية مسنين متوفرة لكافة المحافظات01126700074 يوجد كافه العماله المنزليه المصريه و.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

28/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الألومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) : فنى وجهات بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب عام بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 س.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/2/2021
صورة الاعلان: معلمه قدرات مصريه اون لاين

معلمه قدرات مصريه اون لاين

(طلب عمل)

اذا كنت ترغب في تحقيق اعلى المعدلات فسارع بالاتصال معي ان شاء الله نحقق اعلى در جات النجاح في الاختب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

50 ريال

28/2/2021
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صورة الاعلان: متخصصون في تشطيب شقق وتشطيب فيلات على اعلى مستوى من الفخامة - والشركة تقوم

متخصصون في تشطيب شقق وتشطيب فيلات على اعلى مستوى من الفخامة - والشركة تقوم

(للتقسيط)

متخصصون في تشطيب شقق وتشطيب فيلات على اعلى مستوى من الفخامة - والشركة تقوم بعمل جميع الـ تشطيبات وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

28/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المطاعم فى السعوديه ( مكه المكرمه ) : خباز افرنجى بالشروط الأتيه : خبرة بعمل جميع انوا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المطاعم فى السعوديه ( مكه المكرمه ) : خباز افرنجى بالشروط الأتيه : خبرة بعمل جميع انوا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) : شيف حلوانى شرقى وغربى بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/2/2021
صورة الاعلان: ميكانيكي ديزل

ميكانيكي ديزل

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع مواد البناء و البلوك بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( طائف ) ميكانيكي ديزل يوف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بين المريوطية و اللبيني

شقة للبيع بين المريوطية و اللبيني

(للبيع)

شقة للبيع بين المريوطية و اللبيني موقع متميز بجوار أندريا القديمة و فيلا النحاس باشا تطل على المريوط.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

700,000 جنيه

27/2/2021
صورة الاعلان: شغالة-مربية- راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات

شغالة-مربية- راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

شغالة-مربية-راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات01126700074 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنبيه والمصر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالسعوديه ( ابها – مكه المكرمه – المدينه المنورة – الدمام .) : فنى مصاع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه جده فني تصنيع استانلس خبره في تصنيع (.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/2/2021
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