خدمة رعاية المسنين و الاطفال

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد (نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات خبرة في التعامل مع الاطفال على مستوى عالى من النظافه و الاحترافيه خلال ثلاث شهور من التعاقد والتبديل مجاني اذا لزم الأمر ) و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة و