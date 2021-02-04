خدمة رعاية المسنين و الاطفال

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تفاصيل الإعلان
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر لهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة وذات خبرة ونرعى الحالات الحرجة والمتقدمة وحالات الزهايمر والكسور ونوفر الشيفت النهارى والليلى والاقامة الكاملة 01275550242 / 01555656697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوفاء للخدمات المنزلية و رعاية المسنين
التليفون: 01275550242/01555656697

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العنوان: سيدي جابر- الاسكندرية
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/2/2021
رقم الإعلان: 2083783
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نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العمالة المنزلية مثل المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر وجلسيا.
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صورة الاعلان: لدينا توفير عمالة منزلية بالضمانات مربيات وطباخات وعاملات نظافة - في الجيزة مصر

لدينا توفير عمالة منزلية بالضمانات مربيات وطباخات وعاملات نظافة

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