خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

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تفاصيل الإعلان
الوفاء للخدمات بنوفرلك كل الي تحتاجيه تعبتي من شغل البيت طبعا تعبتي من تربية الاولاد و تعبتي من رعاية المسنين الضغط عليكي بقا كبير احنا هنشيل عنك كل ده بافضل الخدمات و بجوده ممتزه جدا هنساعدك في نظافة البيت و تحضير الطعام بشكل ممتاز هنساعدك في تربية الاولاد و هنذاكرلهم بشكل ممتاز جدا و تحسين سلوك الاطفال بشكل متقن هنراعي المسنين بايادي امينا جدا و بجميع الضمانات و بشكل خاص مع مكتب الوفاء للخدمات كل شي ممتاز 01275550242 / 01555656697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوفاء للخدمات المنزلية و رعاية المسنين
التليفون: 01275550242/01555656697

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العنوان: سيدي جابر- الاسكندرية
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/2/2021
رقم الإعلان: 2083393
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صورة الاعلان: رعايه المسنين و رعاية الأطفال و مكافحة الحشرات و مكافحة فيروس كرونا - في الإسماعيلية مصر

رعايه المسنين و رعاية الأطفال و مكافحة الحشرات و مكافحة فيروس كرونا

(فرص)

- في الإسماعيلية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر لهاوس كيبر وجليسات.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر

2,000 جنيه

4/2/2021
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