خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)
|طبعا طبعا تعبتي من شغل البيت و دي حاجة اكيده كلنا بنتعب من شغل البيت و بنبقا محتاجين حد يساعدنا في كدة و طبعا تربية الاولاد او حد يراعي ماما او بابا الموضوع صعب و كبير جدا و بياخد وقت كبير جدا جدا منك و طبعا انتي مشغولة في الشغل او التعب علشان المسئولية كبيرة عليكي بس خلاص الحل عندي مع الوفاء للخدمات كل شء متاح هنوفرلك كل الي تحتاجية و بجميع الضمانات و بجودة عالية كل الي عليكي انك تتواصلي معانا فون او واتس اب 01555656697 / 01275550242
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوفاء للخدمات المنزلية و رعاية المسنين
|التليفون:
|01275550242/01555656697
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|سيدي جابر- سيدي جابر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082535
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
(للاستثمار)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
2,500 جنيه
اتصل
اتصل
4,000 جنيه
4,000 جنيه
2,000 جنيه