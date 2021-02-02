خدمة رعاية المسنين و الاطفال

طبعا طبعا تعبتي من شغل البيت و دي حاجة اكيده كلنا بنتعب من شغل البيت و بنبقا محتاجين حد يساعدنا في كدة و طبعا تربية الاولاد او حد يراعي ماما او بابا الموضوع صعب و كبير جدا و بياخد وقت كبير جدا جدا منك و طبعا انتي مشغولة في الشغل او التعب علشان المسئولية كبيرة عليكي بس خلاص الحل عندي مع الوفاء للخدمات كل شء متاح هنوفرلك كل الي تحتاجية و بجميع الضمانات و بجودة عالية كل الي عليكي انك تتواصلي معانا فون او واتس اب 01555656697 / 01275550242