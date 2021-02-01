خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

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تفاصيل الإعلان
الوفاء للخدمات بنوفرلك كل الي تحتاجيه تعبتي من شغل البيت طبعا تعبتي من تربية الاولاد و تعبتي من رعاية المسنين الضغط عليكي بقا كبير احنا هنشيل عنك كل ده بافضل الخدمات و بجوده ممتزه جدا هنساعدك في نظافة البيت و تحضير الطعام بشكل ممتاز هنساعدك في تربية الاولاد و هنذاكرلهم بشكل ممتاز جدا و تحسين سلوك الاطفال بشكل متقن هنراعي المسنين بايادي امينا جدا و بجميع الضمانات و بشكل خاص مع مكتب الوفاء للخدمات كل شي ممتاز التواصل فون او واتس اب : 01275550242 / 01555656697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوفاء للخدمات المنزلية و رعاية المسنين
التليفون: 01275550242/01555656697

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العنوان: سيدي جابر- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/2/2021
رقم الإعلان: 2082449
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال - في الإسكندرية مصر

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر لهاوس كيبر وجليسات المس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال - في الإسكندرية مصر

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

الوفاء للخدمات بنوفرلك كل الي تحتاجيه تعبتي من شغل البيت طبعا تعبتي من تربية الاولاد و تعبتي من رعاي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

28/1/2021
صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال - في الإسكندرية مصر

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

الوفاء للخدمات بنوفرلك كل الي تحتاجيه تعبتي من شغل البيت طبعا تعبتي من تربية الاولاد و تعبتي من رعا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال - في الإسكندرية مصر

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

الوفاء للخدمات بنوفرلك كل الي تحتاجيه تعبتي من شغل البيت طبعا تعبتي من تربية الاولاد و تعبتي من رعا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

الوفاء للخدمات بنوفرلك كل ال تحتاجيه تعبتي من شغل البيت طبعا تعبتي من تربية الاولاد و تعباتي من رعا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

25/1/2021
صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال - في الإسكندرية مصر

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر لهاوس كيبر وجليسات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

23/1/2021
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صورة الاعلان: رعايه المسنين و رعاية الأطفال و مكافحة الحشرات و مكافحة فيروس كرونا - في الإسكندرية مصر

رعايه المسنين و رعاية الأطفال و مكافحة الحشرات و مكافحة فيروس كرونا

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

21/1/2021
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(للاستثمار)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر لهاوس كيبر وجليسات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر لهاوس كيبر وجليسات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,500 جنيه

19/1/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية - في الإسكندرية مصر

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/1/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية - في الإسكندرية مصر

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

"نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/1/2021
صورة الاعلان: الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات - في الإسكندرية مصر

الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

خدمات نظافة شامل نوفرجميع انوع العمالة المنزلية والموسمية بالضمانات عاملات نظافة - مربيات اطفال - .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

4,000 جنيه

31/12/2020
صورة الاعلان: الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات - في الإسكندرية مصر

الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

خدمات نظافة شامل الشركة الفرنسية للخدمات المنزلية ووللشركات ة - مكافحة حشرات وقوارض - تشغيل وصيانة ع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

4,000 جنيه

31/12/2020
صورة الاعلان: نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

لراحة كل أسرة الوطنية توفر عمالة منزلية لجميع المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظافة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

6/11/2020
صورة الاعلان: شركه الوسام للخدمات المنزليه - في الإسكندرية مصر

شركه الوسام للخدمات المنزليه

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

4/11/2020
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