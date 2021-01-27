خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)
|الوفاء للخدمات بنوفرلك كل الي تحتاجيه تعبتي من شغل البيت طبعا تعبتي من تربية الاولاد و تعبتي من رعاية المسنين الضغط عليكي بقا كبير احنا هنشيل عنك كل ده بافضل الخدمات و بجوده ممتزه جدا هنساعدك في نظافة البيت و تحضير الطعام بشكل ممتاز هنساعدك في تربية الاولاد و هنذاكرلهم بشكل ممتاز جدا و تحسين سلوك الاطفال بشكل متقن هنراعي المسنين بايادي امينا جدا و بجميع الضمانات و بشكل خاص مع مكتب الوفاء للخدمات كل شي ممتاز 01275550242 / 01555656697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوفاء للخدمات المنزلية و رعاية المسنين
|التليفون:
|01275550242/01555656697
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|العنوان:
|سيدي جابر- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081814
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