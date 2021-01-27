خدمة رعاية المسنين و الاطفال

الوفاء للخدمات بنوفرلك كل الي تحتاجيه تعبتي من شغل البيت طبعا تعبتي من تربية الاولاد و تعبتي من رعاية المسنين الضغط عليكي بقا كبير احنا هنشيل عنك كل ده بافضل الخدمات و بجوده ممتزه جدا هنساعدك في نظافة البيت و تحضير الطعام بشكل ممتاز هنساعدك في تربية الاولاد و هنذاكرلهم بشكل ممتاز جدا و تحسين سلوك الاطفال بشكل متقن هنراعي المسنين بايادي امينا جدا و بجميع الضمانات و بشكل خاص مع مكتب الوفاء للخدمات كل شي ممتاز 01275550242 / 01555656697