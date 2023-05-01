(For Sale)
|خدمة تنظيف وترتيب مميزة مع سوفت كلين موجودة التنظيف بتعبك و بدك ترتاحي ؟ الحل صار معنا بتوفرلك عاملات مدربات وقادرات على تلبية جميع احتياجاتك بسهولة و بعمل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار السعر يشمل التوصيل نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت سارعوا بالتواصل معنا 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|30/4/2023
|Ad Number:
|2180254
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dollar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar