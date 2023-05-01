خدمة تنظيف وترتيب مميزة مع سوفت كلين موجودة التنظيف بتعبك و بدك ترتاحي ؟ الحل صار معنا بتوفرلك عاملات مدربات وقادرات على تلبية جميع احتياجاتك بسهولة و بعمل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار السعر يشمل التوصيل نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت سارعوا بالتواصل معنا 0785407409