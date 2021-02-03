خدمة العملاء

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للرد على العملاء وتحديد مواعيد لهم القبول للشباب والبنات السن من18:45 سنة لايشترط الخبرة براتب اساسى 4000 جنية تاءمين صحى وتاءمين اجتماعى لشفت 6 ساعات صباحى ومسائى موءهل متوسط للاستفسار على الواتساب 01062972973 الكود الشخصى محمد حسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مندرين اورينتل
التليفون: 01062972973

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العنوان: التسعين الجنوبى- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/2/2021
رقم الإعلان: 2083238
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صورة الاعلان: خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات - يتم قبول الطلاب - السن من 18 : 45 سنة – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

3/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مطلوب مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: وظائف اعلان - في القاهرة مصر

وظائف اعلان

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عالي انضم لتيم Top Line💪 شغل 4 ساعات فقط وانت قااعد في البيت 🤷🏻‍♂ʊ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,100 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاوز تبقا من ضمن التيم بتاعنا تعال وعندنا شغل 1100 جنيه كل عشر ايام ومن بيتك يا باشا للتواصل واتس 01.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,100 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 40 شخص لفرصة عمل كويسة جدا و القبض اسبوعي 700 ج بعيد عن اوريفليم و ماي واي للتواصل واتس اب 011.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

700 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: خدمة عملاء لشركة خاصة - في القاهرة مصر

خدمة عملاء لشركة خاصة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 4000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/1/2021
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صورة الاعلان: وظائف ادخال البيانات - في القاهرة مصر

وظائف ادخال البيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات –لا يشترط خبرة –السن من 18 :45سنة –لا يقل المؤهل عن اعدادي –شفت العمل 6ساعات –توفير نظام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

18/1/2021
صورة الاعلان: مدخلين بيانات - في القاهرة مصر

مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

- مطلوب مدخلين بيانات - لا يشترط خبرة - السن من 18 : 45 سنة - لا يقل المؤهل عن اعدادي - شفت العمل 6.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: وظيفة - في القاهرة مصر

وظيفة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة است.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظفين لخدمه عملاء بكبري الشركات بمصر - في القاهرة مصر

مطلوب موظفين لخدمه عملاء بكبري الشركات بمصر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

= خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات (صباحي او مسائى) (اختياري) - يتم قبول ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

15/1/2021
صورة الاعلان: مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

المعلن( 3002 )خدمة عمالء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: خدمة عملاء - في القاهرة مصر

خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين عن طريق الايميلات والويب سايت – يقبل بها الطلاب والخريجين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: خدمة عملاء وإدخال بيانات - في القاهرة مصر

خدمة عملاء وإدخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

طالب او طالبة – خريج او خريجة ( خدمة عملاء وإدخال بيانات ) براتب شهري 4000ج – وحوافز شهرية – لشفت 6 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: كول سنتر - في القاهرة مصر

كول سنتر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع االجر شرط االلتزام في العمل واجادة است.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

13/1/2021
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