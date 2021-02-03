خدمة العملاء

(فرصة عمل)
|مطلوب للرد على العملاء وتحديد مواعيد لهم القبول للشباب والبنات السن من18:45 سنة لايشترط الخبرة براتب اساسى 4000 جنية تاءمين صحى وتاءمين اجتماعى لشفت 6 ساعات صباحى ومسائى موءهل متوسط للاستفسار على الواتساب 01062972973 الكود الشخصى محمد حسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مندرين اورينتل
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التسعين الجنوبى- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083238
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