خدمات واستشارات بحرية ونقل بحري

(فرص)
|يسعد شركة راشد سالم للملاحة و الشحن و الخدمات البحرية - الامارات العربية المتحدة ان تقدم للسادة اصحاب السفن و للمهتمين بالنقل البحرى خدماتها الاتية : 1- تشغيل و ادارة البواخر و القاطرات و البارجات من جميع الانواع و الحمولات 2- ممثلين ملاك ووكلاء ملاحيين 3- وسطاء بيع و شراء واستئجار السفن و الوحدات البحرية 4- خدمات الصيانة و الاصلاح و متابعة اعمال الاحواض 5- وسطاء شحن بحرى 6- خدمات الاوف شور لمزيد من المعلومات و الاستفسارات يرجي التواصل علي admiral_svc@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة راشد سالم للملاحة والشحن
|التليفون:
|002011489050514
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- ديرة
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062778
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