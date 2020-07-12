خدمات واستشارات بحرية ونقل بحري

يسعد شركة راشد سالم للملاحة و الشحن و الخدمات البحرية - الامارات العربية المتحدة ان تقدم للسادة اصحاب السفن و للمهتمين بالنقل البحرى خدماتها الاتية : 1- تشغيل و ادارة البواخر و القاطرات و البارجات من جميع الانواع و الحمولات 2- ممثلين ملاك ووكلاء ملاحيين 3- وسطاء بيع و شراء واستئجار السفن و الوحدات البحرية 4- خدمات الصيانة و الاصلاح و متابعة اعمال الاحواض 5- وسطاء شحن بحرى 6- خدمات الاوف شور لمزيد من المعلومات و الاستفسارات يرجي التواصل علي admiral_svc@yahoo.com