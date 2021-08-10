خدمات نقل وتغليف وتخزين الأثاث والمنقولات في الإمارات العربية المتحدة

(فرص)
|شركة بي بي سي لنقل الأثاث تقدم خدمات متميزة تتعلق بما يلي: - فك وتركيب وتغليف جميع الأثاث - نقل أثاث المنزل والفلل والمكاتب - نقل وشحن الأثاث والمنقولات والمكاتب والشركات داخل الامارات ودول مجلس التعاون والدول العربية - شركة متخصصة بنقل الاثاث داخل وخارج الدولة في اي وقت وعلى مدار الاسبوع؛ فك وتغليف وتركيب باحدث الطرق مع ضمان الحفاظ على سلامة اثاثكم - هدفنا هو الحفاظ على سلامة كافة المقتنيات والاغراض الشخصية وقطع الاثاث بأتباع احدث طرق النقل - تبع شركة بي بي سي احدث الطرق المعروفة في مجال تخزين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبد الرحمن
|التليفون:
|0521026462
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|العنوان:
|صندوق بريد 19006، القصيص 3، دبي - الإمارات العربية المتحدة- دبي
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 درهم
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102183
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