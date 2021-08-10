خدمات نقل وتغليف وتخزين الأثاث والمنقولات في الإمارات العربية المتحدة

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تفاصيل الإعلان
شركة بي بي سي لنقل الأثاث تقدم خدمات متميزة تتعلق بما يلي: - فك وتركيب وتغليف جميع الأثاث - نقل أثاث المنزل والفلل والمكاتب - نقل وشحن الأثاث والمنقولات والمكاتب والشركات داخل الامارات ودول مجلس التعاون والدول العربية - شركة متخصصة بنقل الاثاث داخل وخارج الدولة في اي وقت وعلى مدار الاسبوع؛ فك وتغليف وتركيب باحدث الطرق مع ضمان الحفاظ على سلامة اثاثكم - هدفنا هو الحفاظ على سلامة كافة المقتنيات والاغراض الشخصية وقطع الاثاث بأتباع احدث طرق النقل - تبع شركة بي بي سي احدث الطرق المعروفة في مجال تخزين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عبد الرحمن
التليفون: 0521026462

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: صندوق بريد 19006، القصيص 3، دبي - الإمارات العربية المتحدة- دبي
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 درهم
تاريخ الإعلان: 10/8/2021
رقم الإعلان: 2102183
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اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | 25,005 قدم مربع | روضة أبوظبي

للبيع .أرض سكنية | 25,005 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض سكنية | 25,005 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 25,005 قدم مربع مساحة الب.
القسم: 

اتصل

10/8/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | 25,005 قدم مربع | روضة أبوظبي

للبيع .أرض سكنية | 25,005 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض سكنية | 25,005 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 25,005 قدم مربع مساحة الب.
القسم: 

اتصل

10/8/2021
صورة الاعلان: للبيع .مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع .مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع .مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : الطابق ال.
القسم: 

اتصل

10/8/2021
صورة الاعلان: للبيع .مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع .مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع .مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : الطابق ال.
القسم: 

اتصل

10/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف | تراس كبير مغطى | حديقة بلوم أبوظبي

للبيع.فيلا 5 غرف | تراس كبير مغطى | حديقة بلوم أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 5 غرف | تراس كبير مغطى | حديقة بلوم أبوظبي الفيلا تتكون من : الطابق الأرضي : غرفة ضيوف -.
القسم: 

اتصل

10/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف | تراس كبير مغطى | حديقة بلوم أبوظبي

للبيع.فيلا 5 غرف | تراس كبير مغطى | حديقة بلوم أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 5 غرف | تراس كبير مغطى | حديقة بلوم أبوظبي الفيلا تتكون من : الطابق الأرضي : غرفة ضيوف -.
القسم: 

اتصل

10/8/2021
صورة الاعلان: أوقية عود فيتنامي قواقع + عود ماليزي ترنقانو دبل سوبر

أوقية عود فيتنامي قواقع + عود ماليزي ترنقانو دبل سوبر

(للبيع)

أوقية عود فيتنامي قواقع + عود ماليزي ترنقانو دبل سوبر 🔥😍 سعر العرض ب 790 درهم إمارا.
القسم: 

790 درهم

10/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | شارع النجدة أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | شارع النجدة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | شارع النجدة أبوظبي البرج مكون من : باسمينت - طابق أرضي - 5 طوابق ميز.
القسم: 

اتصل

9/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | شارع النجدة أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | شارع النجدة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | شارع النجدة أبوظبي البرج مكون من : باسمينت - طابق أرضي - 5 طوابق ميز.
القسم: 

اتصل

9/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 5 غرفة ماستر | تيراس | المشرف أبوظبي

للبيع.فيلا | 5 غرفة ماستر | تيراس | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا | 5 غرفة ماستر | تيراس | المشرف أبوظبي فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : مجلس الرجال - مجل.
القسم: 

اتصل

9/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 5 غرفة ماستر | تيراس | المشرف أبوظبي

للبيع.فيلا | 5 غرفة ماستر | تيراس | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا | 5 غرفة ماستر | تيراس | المشرف أبوظبي فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : مجلس الرجال - مجل.
القسم: 

اتصل

9/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | موقع مميز| روضة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز| روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز| روضة أبوظبي مساحة الأرض : 18,500 قدم مربع مساحة بناء الأرض : 118,000 .
القسم: 

اتصل

9/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | موقع مميز| روضة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز| روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز| روضة أبوظبي مساحة الأرض : 18,500 قدم مربع مساحة بناء الأرض : 118,000 .
القسم: 

اتصل

9/8/2021
صورة الاعلان: بي بي سي لخدمات النقل والتغليف والتخزين

بي بي سي لخدمات النقل والتغليف والتخزين

(للبيع)

شركة بي بي سي لنقل الأثاث تقدم خدمات متميزة تتعلق بما يلي: - فك وتركيب وتغليف جميع الأثاث - نقل أث.

100 درهم

9/8/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | 26100 قدم مربع | روضة أبوظبي

للبيع .أرض تجارية | 26100 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض تجارية | 26100 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 26,100 قدم مربع مساحة ال.
القسم: 

اتصل

9/8/2021
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