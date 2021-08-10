خدمات نقل وتغليف وتخزين الأثاث والمنقولات في الإمارات العربية المتحدة

شركة بي بي سي لنقل الأثاث تقدم خدمات متميزة تتعلق بما يلي: - فك وتركيب وتغليف جميع الأثاث - نقل أثاث المنزل والفلل والمكاتب - نقل وشحن الأثاث والمنقولات والمكاتب والشركات داخل الامارات ودول مجلس التعاون والدول العربية - شركة متخصصة بنقل الاثاث داخل وخارج الدولة في اي وقت وعلى مدار الاسبوع؛ فك وتغليف وتركيب باحدث الطرق مع ضمان الحفاظ على سلامة اثاثكم - هدفنا هو الحفاظ على سلامة كافة المقتنيات والاغراض الشخصية وقطع الاثاث بأتباع احدث طرق النقل - تبع شركة بي بي سي احدث الطرق المعروفة في مجال تخزين