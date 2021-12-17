خدمات ماستر كونتاكت

تعلن شركة ماستر كونتاكت إلى أصحاب المطاعم والمقاهي أنها تتوفر على عاملات نظافة وطباخين و سائقين ذو كفاءة عالية أرجوا ألا تترددوا في الاتصال بشركتنا إذا احتجتم إلى عاملات نظافة أو طباخين و غيرهم من المهنيين أو الحرفيين. شركة ماستر كونتاكت في خدمتكم 24/24 7/7