خدمات ماستر كونتاكت

(للإيجار)
|تعلن شركة ماستر كونتاكت إلى أصحاب المطاعم والمقاهي أنها تتوفر على عاملات نظافة وطباخين و سائقين ذو كفاءة عالية أرجوا ألا تترددوا في الاتصال بشركتنا إذا احتجتم إلى عاملات نظافة أو طباخين و غيرهم من المهنيين أو الحرفيين. شركة ماستر كونتاكت في خدمتكم 24/24 7/7
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mastercontact
|التليفون:
|0762436643
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|العنوان:
|casablanca- hay hassani
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115577
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