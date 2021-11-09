خدمات لوجيستك

مكتب الرحاب للشحن ونقل البضائع من وإلي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وبأرخص الأسعار ومن الباب للباب يتشرف المكتب بعرض خدماته في نقل البضائع من وإلي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عن طريق البر بالتريلات والكساحات والسيارات الجامبو البيك اب والفرش ويوجد تريلات مفتوحة بجوانب ولذالك نأمل بالتعاون مع سيادتكم بتقديم خدماتنا لشركتكم الموقرة وفي حالة طلبكم أي استفسارات يمكنكم التواصل والاتصال بنا اوتحديد موعد مقابلة . للاتصال ٠١٠١٣١٨١٤٠٣