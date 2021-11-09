خدمات لوجيستك

(للإيجار)
|مكتب الرحاب للشحن ونقل البضائع من وإلي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وبأرخص الأسعار ومن الباب للباب يتشرف المكتب بعرض خدماته في نقل البضائع من وإلي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عن طريق البر بالتريلات والكساحات والسيارات الجامبو البيك اب والفرش ويوجد تريلات مفتوحة بجوانب ولذالك نأمل بالتعاون مع سيادتكم بتقديم خدماتنا لشركتكم الموقرة وفي حالة طلبكم أي استفسارات يمكنكم التواصل والاتصال بنا اوتحديد موعد مقابلة . للاتصال ٠١٠١٣١٨١٤٠٣
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سامح طه
|التليفون:
|01003299448
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|العنوان:
|- شبين القناطر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111294
900 جنيه
1,000 جنيه
10,000 جنيه
1,000 جنيه
899 جنيه
999 جنيه
899 جنيه