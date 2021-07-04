خدمات للشركات العربية والأوروبية

(فرص)
|نحن مكتب اعمال وخدمات للشركات العربية والأوروبية بفرنسا يسرنا خدمتكم من اوروبا مثل الإتصالات بالشركات والمصانع من اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، سويسرا، بلجيكا، البلدان الإسكندنافية، هولندا، تمثيل الموردين العرب لدى الشركات الأوروبية كما يسرنا دراسة اي اقتراح تعاون وشكرا?
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdelaziz
|التليفون:
|0033613842156
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- Choisy-le-Roi
Ile-de-France - فرنسا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098726
لا توجد إعلانات تحت هذا القسم، بإمكانك تصفح آخر الإعلانات المضافة حديثاً أو الذهاب إلى الصفحة الرئيسية