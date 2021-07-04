خدمات للشركات العربية والأوروبية

نحن مكتب اعمال وخدمات للشركات العربية والأوروبية بفرنسا يسرنا خدمتكم من اوروبا مثل الإتصالات بالشركات والمصانع من اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، سويسرا، بلجيكا، البلدان الإسكندنافية، هولندا، تمثيل الموردين العرب لدى الشركات الأوروبية كما يسرنا دراسة اي اقتراح تعاون وشكرا?