خدمات للشركات العربية والأوروبية

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فرنسا (Ile-de-France) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نحن مكتب اعمال وخدمات للشركات العربية والأوروبية بفرنسا يسرنا خدمتكم من اوروبا مثل الإتصالات بالشركات والمصانع من اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، سويسرا، بلجيكا، البلدان الإسكندنافية، هولندا، تمثيل الموردين العرب لدى الشركات الأوروبية كما يسرنا دراسة اي اقتراح تعاون وشكرا?
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdelaziz
التليفون: 0033613842156

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العنوان: - Choisy-le-Roi
Ile-de-France -

فرنسا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/7/2021
رقم الإعلان: 2098726
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