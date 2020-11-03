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مصر (المنوفية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
الاولى الباقة الاولى تركيب مدونة وضبطها داخليا وعمل اعدادات السيو عليها وتسريعها وتركيب نسخة الجوال التكلفة 2000 جنية تدفع مرة واحدة الباقة الثانية تنفيذ الباقة الاولى وعمل 500 باك لينك وادخال 10 مقالات التكلفة 3000 جنية اول شهر ودفع 1500 جنية شهريا الباقة الثالثة تنفيذ الباقة الاولى وعمل 3000 باك لينك وادخال 20 مقالة ورفع دومين اثورتي 30 درجة وعمل نشاط تجاري التكلفة 5000 جنية اول شهر ودفع 2000 جنية شهريا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: araboptimize
التليفون: 01227462779

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العنوان: - منوف
المنوفية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/1/2021
رقم الإعلان: 2081585
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

🔶🔶 فابو الشركه الرائده للمعدات الثقيله في مصر توفر لعملائها الكرام احدث المعدات الثق.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن لهواة الصيد في راس سدر

امتلك شاليه بجاردن لهواة الصيد في راس سدر

(للتقسيط)

لو نفسك في قعدة حلوة علي شاطئ رملي بدون صخور يبقي الاعلان ده علشان امتلك شاليه في راس سدر بمقدم 57 .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: شاليهك الخاص علي شاطئ ذهبي وسط شبه جزيرة في راس سدر

شاليهك الخاص علي شاطئ ذهبي وسط شبه جزيرة في راس سدر

(للتقسيط)

بمقدم 84 الف وتسهيلات في السداد متنوعة هتقدر تمتلك شاليهك علي شاطئ ناعم براس سدر بمساحة84 و مكون م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للايجار مفروش بالشيخ زايد

شاليه للايجار مفروش بالشيخ زايد

(للإيجار)

شاليه للايجار مفروش بالشيخ زايد الحي ال16 شاليهات بدر الدين - بمساحة 70م +20م بالحديقة -الدور الارضي.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للايجار مفروش -الشيخ زايد

شاليه للايجار مفروش -الشيخ زايد

(للإيجار)

شاليه للايجار مفروش بالشيخ زايد الحي ال16 شاليهات بدر الدين - بمساحة 70م +20م بالحديقة -الدور الارضي.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

26/1/2021
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صورة الاعلان: مدخل بيانات ( طالب – طالبة )

مدخل بيانات ( طالب – طالبة )

(فرصة عمل)

مدخل بيانات ( طالب – طالبة ) ( خريج – خريجة ) ( السن من 18 : 45 سنة ) مؤهل متوسط اعدادي او ثانوي – ل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك ف العاصمة بالقرب من الحي المالي

امتلك شقتك ف العاصمة بالقرب من الحي المالي

(للتقسيط)

قضي مصيفك بشكل مميز وعيش الاستجمام وامتلك شاليهك بتراس +الفرش هدية بمقدم 89 الف بس وقسط الباقي علي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك ف العاصمة بالقرب من الحي المالي

امتلك شقتك ف العاصمة بالقرب من الحي المالي

(للتقسيط)

استثمر واحجز وحدتك السكنية مع اهم الشركات المطورة في العاصمة الإدارية الجديدة وتمتع بالحياة في مدينة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

99,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك في ارقي الاحياء السكنية بالعاصمة

امتلك شقتك في ارقي الاحياء السكنية بالعاصمة

(للتقسيط)

شقتك بمستوي راقي ف قلب العاصمة يعني مميزات الكمبوند اكتر بكتير من سعره، هنقرب لك كل حاجة بعيدة: - .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: لدينا راعيات المسنين والمربيات والخادمات نوفرها لكافة المحافظات

لدينا راعيات المسنين والمربيات والخادمات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

لدينا راعيات المسنين والمربيات والخادمات نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر جميع انواع العمالة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

الوفاء للخدمات بنوفرلك كل الي تحتاجيه تعبتي من شغل البيت طبعا تعبتي من تربية الاولاد و تعبتي من رعا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: للايجار شقه مفروشه بمدينه نصر بموقع متميز بجوار سيتي ستارز مباشره دور أرضي

للايجار شقه مفروشه بمدينه نصر بموقع متميز بجوار سيتي ستارز مباشره دور أرضي

(للإيجار)

للايجار شقه مفروشه بمدينه نصر بموقع متميز بجوار سيتي ستارز مباشره دور أرضي مكونه من2نوم-ريسبشن- حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: وظيفه بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات

وظيفه بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات

(فرصة عمل)

بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية 12% كل سنة :.
العنوان:

السويس - مصر

4,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المفروشات بالسعوديه ( الدمام ) : مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : خبرة فى مجال المف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/1/2021
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