(للبيع)
|الاولى الباقة الاولى تركيب مدونة وضبطها داخليا وعمل اعدادات السيو عليها وتسريعها وتركيب نسخة الجوال التكلفة 2000 جنية تدفع مرة واحدة الباقة الثانية تنفيذ الباقة الاولى وعمل 500 باك لينك وادخال 10 مقالات التكلفة 3000 جنية اول شهر ودفع 1500 جنية شهريا الباقة الثالثة تنفيذ الباقة الاولى وعمل 3000 باك لينك وادخال 20 مقالة ورفع دومين اثورتي 30 درجة وعمل نشاط تجاري التكلفة 5000 جنية اول شهر ودفع 2000 جنية شهريا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|araboptimize
|التليفون:
|01227462779
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|العنوان:
|- منوف
المنوفية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081585
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