خدمات تمريض ورعاية المرضى بالمنزل

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تفاصيل الإعلان
خدمات تمريض منزلى ورعاية المسنين خدمات تمريض ورعاية المرضى بالمنزل رعاية المسنين والحالات الحرجة رعاية ما بعد العمليات الجراحية و الكسور رعاية حالات كورونا بالعزل المنزلى ومكافحة العدوى رعاية مرضى الزهايمر والصرع والشلل والالتهاب الرئوى اعطاء جميع الحقن والمحاليل الوريدية بالمنزل غيارعلى الجروح - قدم سكرى - قرح فراش تركيب كانيولا - تركيب قسطرة بوليه قياس الضغط – السكر – الحرارة كير وعناية شخصية للمريض زيارات تمريض منزلية فى خدمتك وفى مكانك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: medical angel
التليفون: 01222419075 - 01142663747

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العنوان: ش الطيران- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/2/2021
رقم الإعلان: 2082723
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بين ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز مدينة نصر

شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز مدينة نصر

(للإيجار)

لهواه التميز متاح الأن عرض شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز مدينة نصر بالمربع الذهبي بين عباس العقاد و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: لأصحاب الرقي والفخامه يوجد عندنا شقه مفروشه للايجار بجوار سيتي ستارز مباشره

لأصحاب الرقي والفخامه يوجد عندنا شقه مفروشه للايجار بجوار سيتي ستارز مباشره

(للإيجار)

لأصحاب الرقي والفخامه يوجد عندنا شقه مفروشه للايجار بجوار سيتي ستارز مباشره مكونه من(2نوم+2ريسبشن+حم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

🎉بالحي السادس 📍شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + ترا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: احجز شقتك بحديقة واسعة في ارقي المناطق السكنية في العاصمة بمقدم0%

احجز شقتك بحديقة واسعة في ارقي المناطق السكنية في العاصمة بمقدم0%

(للتقسيط)

حلمك اتحقق مع زافاني شقتك وسط ارقي الخدمات من : •لاند سكيب ومساحات خضراء بمختلف انواع الاشجار والزه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه بالسعوديه لفروعها بالمدينه المنوره

مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه بالسعوديه لفروعها بالمدينه المنوره

(فرصة عمل)

مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه بالسعوديه لفروعها بالمدينه المنوره / الدمام/ الخبر/ الرياض ممرضات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

4/2/2021
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صورة الاعلان: خادمة-مربية- راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات

خادمة-مربية- راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

خادمة-مربية-راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: "نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة

"نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة

(طلب عمل)

" نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العمالة المنزلية مثل المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه : معلم فطائر مشلتت . معلم باريستا برجاء ارسال السيرة الذاتيه باللغه .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المطاعم فى السعوديه ( المدينه المنورة ) : شيف حلوانى غربى بالشروط الاتيه : لا يزيد السن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

ترجمة المواقع وتشمل ترجمة جميع المواقع الالكترونية بكل توجهاتها وتخصصاتها من وإلى جميع اللغات. #جي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه (الحائل ) :

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه (الحائل ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه (الحائل ) : فنى زجاج خبرة فى القص وتشغيل المكن بورش او مصانع زج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) : *رسام اوتوكاد بالشروط الاتيه : لا يز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: Laptop Lenovo V530

Laptop Lenovo V530

(للبيع)

جهاز كمبيوتر لينوفو شامل الشاشة 22 بوصة بمواصفات وجودة عالية وبسعر مناسب جدا فقط من انفولينك جهاز l.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

9,000 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: مرجيحة زوجى 2 طفل

مرجيحة زوجى 2 طفل

(للبيع)

مرحيحة زوجى 2 طفل لغاية 10 سنوات على رولمان بلى فيها حزام امان فيها ترابيزة امامى يوجد توصيل حتى ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

650 جنيه

4/2/2021
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