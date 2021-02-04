(فرص)
|خدمات تمريض منزلى ورعاية المسنين خدمات تمريض ورعاية المرضى بالمنزل رعاية المسنين والحالات الحرجة رعاية ما بعد العمليات الجراحية و الكسور رعاية حالات كورونا بالعزل المنزلى ومكافحة العدوى رعاية مرضى الزهايمر والصرع والشلل والالتهاب الرئوى اعطاء جميع الحقن والمحاليل الوريدية بالمنزل غيارعلى الجروح - قدم سكرى - قرح فراش تركيب كانيولا - تركيب قسطرة بوليه قياس الضغط – السكر – الحرارة كير وعناية شخصية للمريض زيارات تمريض منزلية فى خدمتك وفى مكانك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|medical angel
|التليفون:
|01222419075 - 01142663747
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|العنوان:
|ش الطيران- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082723
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