خدمات المطار - ايجار ليموزين مطار القاهرة

(For Rent)
|إذا كنت تخطط للسفر مع الأصدقاء أو مجموعة من الأصدقاء، فإن تأجير سيارة 7 ركاب هو الخيار المثالي. نحن نقدم خدمة تأجير سيارات 7 بأسعار معقولة لعملاء ممتازين. تصنيع سيارات 7 ركاب ذات جودة عالية وبأحدث الموديلات، مما يضمن راحتك وسلامتك أثناء السفر. سواء كنت ترغب في استقبال المطار أو توديعه، فإن سائقينا المحترفين والمدربين الجيدين يمكنهم تقديم خدمة رائعة وبأسعار معقولة. للحجز : 01066877381 ايجار ليموزين , تاجير ليموزين , ليموزين مطار القاهرة , ايجار ليموزين المطار
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار ليموزين
|Telephone:
|01066877381
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|Location:
|القاهرة- القاهرة
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|500 Pound
|Posting Date:
|27/10/2023
|Ad Number:
|2247487
1,000 Pound
1,000 Pound
750 Pound
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1,000 Pound
850 Pound