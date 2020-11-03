خدمات الشحن الجوي والبحري من الامارات الى جميع دول العالم

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خدمات الشحن الجوي والبحري من الامارات الى جميع دول العالم - في دبي الإمارات

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يتوفر لدينا خدمات الشحن الجوي والبحري من الامارات الى جميع دول العالم بأفضل الأسعار، أيا كانت أغراضكم التي تريدون شحنها شخصية أو تجارية ما عليكم سوى التواصل معنا ليقوم فريقنا بتقديم أفضل الحلول للقيام بعملية الشحن الى الوجهة المطلوبة في أقرب وقت ممكن. اننا نسعى أن نقدم لكم خدمة مميزة تضمن لكم وصول شحناتكم أيا كان مقصدها بالسرعة والجودة المطلوبة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Fathi Slama
التليفون: 971562280368

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العنوان: DUBAI, SAPHIRE TOWER DEIRA- DUBAI
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دولار
تاريخ الإعلان: 4/11/2020
رقم الإعلان: 2071286
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنية منطقة جنوب الشامخة موقع مميز سعرمغري

للبيع ارض سكنية منطقة جنوب الشامخة موقع مميز سعرمغري

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة جنوب الشامخة موقع م.
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3/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للايجار جديده اول ساكن مدينة الرياض جنوب الشامخه - تشطيب سوبر ديلوكس

فيلا للايجار جديده اول ساكن مدينة الرياض جنوب الشامخه - تشطيب سوبر ديلوكس

(للإيجار)

فيلا للايجار جديده اول ساكن مدينة الرياض جنوب الشامخه - تشطيب سوبر ديلوكس تتكون من - 8 غرف نوم - مج.
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3/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع في نسمه رسيدنزس-الشارقه

فيلا للبيع في نسمه رسيدنزس-الشارقه

(للبيع)

فلل نسمه السكنيه • فيلا 2،3،4 & 5 غرف نوم •الملكية الحرة •مجتمع مسور • سهولة الوصول إلى جميع الوج.
القسم: 

1,060,000 درهم

3/11/2020
صورة الاعلان: One bed room flat for sale in JLT

One bed room flat for sale in JLT

(للبيع)

800SFT lavish one bed room flat for sale in Jumeirah Lake Towers (JLT) Dubai spacious one bed room .
العنوان:

دبي - الإمارات
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475,000 درهم

1/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للايجار فى مدينة الرياض اول ساكن سوبر ديلوكس

فيلا للايجار فى مدينة الرياض اول ساكن سوبر ديلوكس

(للبيع)

فيلا للايجار فى مدينة الرياض اول ساكن على أرض كاملة تتكون من عدد 7غرف نوم ماستر ومجلس وصاله ومطبخ رئ.
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31/10/2020
صورة الاعلان: فيلا صغيره3غرف فى الشهامه الجديده مدخل خاص

فيلا صغيره3غرف فى الشهامه الجديده مدخل خاص

(للإيجار)

فيلا صغيره فى الشهامه الجديده مدخل خاص حوش صغير تتكون من عدد 3غرف نوم ماستر ومجلس مع مغاسل ومطبخ . م.
القسم: 

اتصل

31/10/2020
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صورة الاعلان: للبيع مزرعة في العين الظاهرة طريق الشاحنات قرب دوار سيح الحمة

للبيع مزرعة في العين الظاهرة طريق الشاحنات قرب دوار سيح الحمة

(للبيع)

للبيع مزرعة في العين مساحتها ( 600x600 قدم ) في الظاهرة طريق الشاحنات قرب دوار سيح الحمة فيها سكن .
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28/10/2020
صورة الاعلان: للبيع مزرعه منطقة سويحان ( حرز )

للبيع مزرعه منطقة سويحان ( حرز )

(للبيع)

للبيع مزرعه منطقة سويحان ( حرز ) مساحتها ( 500 ×600 قدم ) المزرعه مزروعه نخل ورودس السعر ( 850.00.

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: بيت للبيع في المرقاب الشارقه مساحة 4000

بيت للبيع في المرقاب الشارقه مساحة 4000

(للبيع)

بيت للبيع في المرقاب الشارقه , يتكون من ثلاث غرف نوم ، صاله ، مجلس ، ملحق خارجي ، كراج للسيارات ، مس.
القسم: 

900,000 درهم

25/10/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة الرحبه تشطيب ممتاز

للبيع فيلا سكنية منطقة الرحبه تشطيب ممتاز

(للبيع)

للبيع فيلا سكنية منطقة الرحبه تشطيب ممتاز مساحة الارض ( 12000 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف الد.
القسم: 

اتصل

25/10/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنية منطقة محمد بن زايد

للبيع ارض سكنية منطقة محمد بن زايد

(للبيع)

للبيع ارض سكنية منطقة محمد بن زايد مساحة الارض ( 120*100 قدم ) الاحواض السعر (2.700.000درهم ) للتو.
القسم: 

اتصل

25/10/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط اول ساكن تتكون الفيلا من دورين وروف وملحق خد

للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط اول ساكن تتكون الفيلا من دورين وروف وملحق خد

(للبيع)

للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط اول ساكن تتكون الفيلا من دورين وروف وملحق خدماتي مساحة ( 75×150 قدم ) .
القسم: 

اتصل

25/10/2020
صورة الاعلان: أرض مساحة 3015 قدم من المطور مباشرة بسعر شامل كل شيء

أرض مساحة 3015 قدم من المطور مباشرة بسعر شامل كل شيء

(للبيع)

فرصتك الكبري لتملك أرض لبناء منزل أحلامك في موقع متميز جدااً بمنطقة الزاهية خلف آب تاون عجمان قريب م.
العنوان:

عجمان - الإمارات
القسم: 

255,000 درهم

25/10/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع تصريح مدرسة في البراشي -الشارقه

ارض للبيع تصريح مدرسة في البراشي -الشارقه

(للبيع)

ارض للبيع تصريح مدرسة في البراشي -الشارقه في موقع مميز قريبه من شارع الإمارات ، تصلح لعمل مشروع تجار.
القسم: 

20,000,000 درهم

25/10/2020
صورة الاعلان: Air Duct Cleaning Equipment For Sale - Air-Care Middle East

Air Duct Cleaning Equipment For Sale - Air-Care Middle East

(للبيع)

customers develop a successful and profitable service business supporting their needs with quality e.
العنوان:

دبي - الإمارات

اتصل

22/10/2020
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