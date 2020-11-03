(فرص)
|يتوفر لدينا خدمات الشحن الجوي والبحري من الامارات الى جميع دول العالم بأفضل الأسعار، أيا كانت أغراضكم التي تريدون شحنها شخصية أو تجارية ما عليكم سوى التواصل معنا ليقوم فريقنا بتقديم أفضل الحلول للقيام بعملية الشحن الى الوجهة المطلوبة في أقرب وقت ممكن. اننا نسعى أن نقدم لكم خدمة مميزة تضمن لكم وصول شحناتكم أيا كان مقصدها بالسرعة والجودة المطلوبة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Fathi Slama
|التليفون:
|971562280368
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|DUBAI, SAPHIRE TOWER DEIRA- DUBAI
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دولار
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071286
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