خدمات الترجمة القانونية المعتمدة

(طلب عمل)
|Almajd for Legal Translation, Ras Al Khaimah, UAE Legal certified translation for all documents, certified by Ministry of Justice accepted by all UAE authorities, departments, ministries, government embassies, consulates and foreign entities & authorities مكتب المجد للترجمة القانونية برأس الخيمة الإمارات العربية المتحدة ترجمة معتمدة من وزارة العدل بالإمارات ومقبولة لدى كافة الجهات والهيئات والوزارات والدوائر الحكومية بالدولة والسفارات والقنصليات والهيئات والجهات الأجنبية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد شعير
|التليفون:
|0559429809
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|العنوان:
|مقابل وزارة العمل شارع النهضة- رأس الخيمة
رأس الخيمة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076369
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