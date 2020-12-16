خدمات الترجمة القانونية المعتمدة

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الإمارات (رأس الخيمة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
Almajd for Legal Translation, Ras Al Khaimah, UAE Legal certified translation for all documents, certified by Ministry of Justice accepted by all UAE authorities, departments, ministries, government embassies, consulates and foreign entities & authorities مكتب المجد للترجمة القانونية برأس الخيمة الإمارات العربية المتحدة ترجمة معتمدة من وزارة العدل بالإمارات ومقبولة لدى كافة الجهات والهيئات والوزارات والدوائر الحكومية بالدولة والسفارات والقنصليات والهيئات والجهات الأجنبية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد شعير
التليفون: 0559429809

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العنوان: مقابل وزارة العمل شارع النهضة- رأس الخيمة
رأس الخيمة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/12/2020
رقم الإعلان: 2076369
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صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 6 طوابق | على زاوية و شارعين |مدينة محمد بن زايد

للبيع.بناية تجارية | 6 طوابق | على زاوية و شارعين |مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 6 طوابق | على زاوية و شارعين |مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تطل على شارعين.

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق| 4 مكاتب | المصفح أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق| 4 مكاتب | المصفح أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق| 4 مكاتب | المصفح أبوظبي تتكون هذه البناية من : طابق أرضي - ميزان - 7 .
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق| 4 مكاتب | المصفح أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق| 4 مكاتب | المصفح أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق| 4 مكاتب | المصفح أبوظبي تتكون هذه البناية من : طابق أرضي - ميزان - 7 .
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.برج سكني | 17 طابق | تطل على زاوية و شارعين | 34 شقة | شارع حمدان

للبيع.برج سكني | 17 طابق | تطل على زاوية و شارعين | 34 شقة | شارع حمدان

(للبيع)

للبيع.برج سكني | 17 طابق | تطل على زاوية و شارعين | 34 شقة | شارع حمدان أبوظبي البرج مكون من : طابق.
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.برج سكني | 17 طابق | تطل على زاوية و شارعين | 34 شقة | شارع حمدان

للبيع.برج سكني | 17 طابق | تطل على زاوية و شارعين | 34 شقة | شارع حمدان

(للبيع)

للبيع.برج سكني | 17 طابق | تطل على زاوية و شارعين | 34 شقة | شارع حمدان أبوظبي البرج مكون من : طابق.
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.برج تجاري | 16 طابق | 4 محلات | 34 شقة | النادي السياحي أبوظبي

للبيع.برج تجاري | 16 طابق | 4 محلات | 34 شقة | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

للبيع.برج تجاري | 16 طابق | 4 محلات | 34 شقة | النادي السياحي أبوظبي يقع هذا البرج على زاوية شارعين.
القسم: 

اتصل

16/12/2020
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صورة الاعلان: للبيع.برج تجاري | 16 طابق | 4 محلات | 34 شقة | النادي السياحي أبوظبي

للبيع.برج تجاري | 16 طابق | 4 محلات | 34 شقة | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

للبيع.برج تجاري | 16 طابق | 4 محلات | 34 شقة | النادي السياحي أبوظبي يقع هذا البرج على زاوية شارعين.
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية على شارع رئيسي | 7 طوابق | 28 شقة | 4 مكاتب | المصفح أبوظبي

للبيع.بناية على شارع رئيسي | 7 طوابق | 28 شقة | 4 مكاتب | المصفح أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية على شارع رئيسي | 7 طوابق | 28 شقة | 4 مكاتب | المصفح أبوظبي هذه البناية تقع على شارع رئ.
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية على شارع رئيسي | 7 طوابق | 28 شقة | 4 مكاتب | المصفح أبوظبي

للبيع.بناية على شارع رئيسي | 7 طوابق | 28 شقة | 4 مكاتب | المصفح أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية على شارع رئيسي | 7 طوابق | 28 شقة | 4 مكاتب | المصفح أبوظبي هذه البناية تقع على شارع رئ.
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 6 طوابق | على زاوية و شارعين |مدينة محمد بن زايد

للبيع.بناية تجارية | 6 طوابق | على زاوية و شارعين |مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 6 طوابق | على زاوية و شارعين |مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تطل على شارعين.
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 12 طابق | 74 شقة | شوروم | معسكر ال نهيان أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 12 طابق | 74 شقة | شوروم | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 12 طابق | 74 شقة | شوروم | معسكر ال نهيان أبوظبي هذه البناية مكونة من : طابق أ.
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 12 طابق | 74 شقة | شوروم | معسكر ال نهيان أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 12 طابق | 74 شقة | شوروم | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 12 طابق | 74 شقة | شوروم | معسكر ال نهيان أبوظبي هذه البناية مكونة من : طابق أ.
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية 5 طوابق | 26 شقة | 10 محلات | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي

للبيع.بناية سكنية 5 طوابق | 26 شقة | 10 محلات | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية سكنية 5 طوابق | 26 شقة | 10 محلات | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي هذه البناية تتكون من : طا.
القسم: 

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية 5 طوابق | 26 شقة | 10 محلات | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي

للبيع.بناية سكنية 5 طوابق | 26 شقة | 10 محلات | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية سكنية 5 طوابق | 26 شقة | 10 محلات | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي هذه البناية تتكون من : طا.
القسم: 

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا تجارية | 11 غرفة | 5 شقق | المرور أبوظبي

للبيع.فيلا تجارية | 11 غرفة | 5 شقق | المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا تجارية | 11 غرفة | 5 شقق | المرور أبوظبي فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من : طابق.
القسم: 

اتصل

15/12/2020
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