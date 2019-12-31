خدماتك كله جمب شاليهك في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك جمب خدماتك واستمتع بأحلي مصيف مع اصحابك او عيلتك في احلي جو في لاسيرينا السخنة وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس مفروش والخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|98,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047217
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