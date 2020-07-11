خدماتك كلها حواليك فى كمبوند ارمونيا

بدور على شقة يكون جنبها كل الخدمات تقدر تمتلك شقة فى العاصمة الادارية شقتك 172م (3غرف +2حمام +مطبخ +تراس +ريسبشن )وخليك قريب من مول تجارى والنادى الرياضى والحدائق وغيرها خدمات كتير كلمنا دلوقتى على 01279885336 او تواصل معنا على الواتساب واستفيد بالخصم