خدماتك كلها حواليك فى كمبوند ارمونيا

(للبيع)
|بدور على شقة يكون جنبها كل الخدمات تقدر تمتلك شقة فى العاصمة الادارية شقتك 172م (3غرف +2حمام +مطبخ +تراس +ريسبشن )وخليك قريب من مول تجارى والنادى الرياضى والحدائق وغيرها خدمات كتير كلمنا دلوقتى على 01279885336 او تواصل معنا على الواتساب واستفيد بالخصم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|152,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062737
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