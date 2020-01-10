خدماتك كلها جمب شاليهك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)
|امتلك في السخنة واستمتع بكل الخدمات اللي هتحتاجها انت واولادك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|98,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048363
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