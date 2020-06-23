(للتقسيط)
|خدماتك جمب شاليهك في لاسيرينا السخنة وهتستمتع بحمامات السباحة والاكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وصيف في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|252,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061405
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