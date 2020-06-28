خدلك محل متشطب وادفع اول قسط بعد الاستلام

(للبيع)
|خدلك محل متشطب كامل في smart mall اميز مول في العاصمة الادارية الجديدة وكمان عليه خصم 25% وهتدفع اول قسط بعد الاستلام ومحلك بالقرب من الحي المالي والحي الحكومي 45م متشطب كامل بأقل مقدم وعلي اطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 والحق الفرصة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|507,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061765
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