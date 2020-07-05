خدلك محل بالعاصمة الادارية واستفيد بالخصم لفترة محدودة جدا

(للبيع)
|خدلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في اميز مول بمنطقة ال down town علي بعد دقائق من النهر الاخضر اكبر حديقة مركزية ومحور بن زايد وبجوار فندق الماسة وحي الوزارات والمحل 35م تشطيب كامل بالتقسيط المريح وبأقل مقدم وبدون فوائد يلا متضيعش الفرصة من ايدك واتصل دلوقتي علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062280
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