خدلك شقة في العاصمة الادارية واستمتع بالرفاهية

(للبيع)
|خدلك شقة في Zavani العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالرفاهية الكاملة وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم والخدمات مول تجاري ونادي صحي وجيم وسبا وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|134,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065630
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