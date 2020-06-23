خدلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستمتع بخصوصية كاملة

(للبيع)
|عايز شاليه بخصوصية كاملة تعالي امتلك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك وهيلعبوا براحتهم في حمامات السباحة والاكوا بارك وكيدز اريا وكمان في مطاعم وكافيهات علي اعلي مستوي والشاليه 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وخلي صيفك علي طول في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|308,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063581
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