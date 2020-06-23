خدلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستمتع بخصوصية كاملة

عايز شاليه بخصوصية كاملة تعالي امتلك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك وهيلعبوا براحتهم في حمامات السباحة والاكوا بارك وكيدز اريا وكمان في مطاعم وكافيهات علي اعلي مستوي والشاليه 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وخلي صيفك علي طول في السخنة