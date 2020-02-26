خدلك شاليه في راس سدر واستمتع بأحلي ايام حياتك

(للتقسيط)

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صورة الاعلان: خدلك شاليه في راس سدر واستمتع بأحلي ايام حياتك - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بأحلي ايام حياتك مع اولادك وعيش ذكرايات حلوة ليك ولاودك وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وخدماتك كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 75,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054845
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر بأقل مقدم وبالتقسيط المريح - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بأقل مقدم وبالتقسيط المريح

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر علي البحر وقضي مصيفك في احلي جو وعلي مزاجك وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+ترا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: وسط الهدوء والاسترخاء قضي الويك اند في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

وسط الهدوء والاسترخاء قضي الويك اند في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر وقضي الويك اند وسط الهدوء والاسترخاء والطبيعة الرائعة واستمتع بأحل.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: خدلك شاليه في راس سدر واستجم في هدوء - في جنوب سيناء مصر

خدلك شاليه في راس سدر واستجم في هدوء

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عايز تستجم وتعيش في روقان شوية امتلك شاليه في راس سدر وجمب خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: هتستمتع بالمصيف مع اولادك بأمتلاكك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

هتستمتع بالمصيف مع اولادك بأمتلاكك شاليه في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك وعيش الرفاهية وسط حمامات السباحة والاكوا بارك و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وعيش احلي ايام حياتك - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وعيش احلي ايام حياتك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك علي البحر وعيش احلي ايام حياتك مع صحابك او عيلتك واستمتع بأحلي مصيف وشاليهك .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: من غير ماتفكر وتسأل امتلك عندنا في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

من غير ماتفكر وتسأل امتلك عندنا في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

منغير ماتفكر وتسأل وتروح وتيجي شاليهك في راس سدر بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وفي احلي قري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

30/1/2020
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صورة الاعلان: طعم الحياة مختلف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

طعم الحياة مختلف في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

طعم الحياة احلي بأمتلاكك شاليه في راس سدر بأقل الاسعار وبأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وشالي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر وسط الخدمات - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر وسط الخدمات

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر بالفيو الرائع للبحر وسط خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي ل.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وعيش احلي مصيف مع عيلتك - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وعيش احلي مصيف مع عيلتك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وعيش احلي مصيف مع عيلتك وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب س.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: في راس سدر بس هتحس بجمال مصيفك - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر بس هتحس بجمال مصيفك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وهتحس بجمال مصيفك مع اولادك او اصحابك في لاسيرينا باي وجمب كل خدماتك حمامات سباحة و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وعيش الحياة صح - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وعيش الحياة صح

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

هتشوف الجمال بعينك وتعيش الحياة صح لما تمتلك شاليهك في راس سدر وتصيف علي احلي بحر مع عيلتك او اصحابك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

8/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر بدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر بدون فوائد

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر علي احلي فيو واستمتع بأحلي بحر وشاليهك وسط خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

7/12/2019
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