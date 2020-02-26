خدلك شاليه في راس سدر واستمتع بأحلي ايام حياتك

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بأحلي ايام حياتك مع اولادك وعيش ذكرايات حلوة ليك ولاودك وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وخدماتك كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|75,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054845
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