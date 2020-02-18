خدلك شاليه في راس سدر واستجم في هدوء

(للتقسيط)
|عايز تستجم وتعيش في روقان شوية امتلك شاليه في راس سدر وجمب خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومحلات تجارية وتراك للدراجات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|70,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053406
80,000 جنيه
56,000 جنيه
80,000 جنيه
57,000 جنيه
51,000 جنيه
63,000 جنيه
57,000 جنيه
52,000 جنيه
62,000 جنيه
57,000 جنيه
168,000 جنيه
62,000 جنيه
62,000 جنيه