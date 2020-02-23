خدلك شاليه في السخنة و البحر معاك طول السنة

(للبيع)
|دلوقتي معانا خدلك شاليه في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة والبحر معاك طووووول السنة وهتستثمر براحتك في اي وقت وهتستمتع بأحلي الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا ومول تجاري وجامع وسينما وخدمات تانية كتييير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفررررش هدية بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|110,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053882
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