خدلك شاليه علي نهر النيل واستثمر براحتك في السخنة

خدلك شاليه في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل واستثمر براحتك في اي وقت طول السنة وجمب خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا يلا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة