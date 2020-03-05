خدلك شاليه علي بحر راس سدر وعيشها علي مزاجك

(للبيع)
|في راس سدر خدلك شاليه علي البحر وعيش الحياه علي مزاجك ومع اولادك واستمتع بأحلي الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومحلات تجارية وغيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس باقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|57,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055120
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