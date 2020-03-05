خدلك شاليه علي بحر راس سدر وعيشها علي مزاجك

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خدلك شاليه علي بحر راس سدر وعيشها علي مزاجك - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

في راس سدر خدلك شاليه علي البحر وعيش الحياه علي مزاجك ومع اولادك واستمتع بأحلي الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومحلات تجارية وغيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس باقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 57,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/3/2020
رقم الإعلان: 2055120
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استثمارك مضمون بأمتلاكك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استثمارك مضمون بأمتلاكك شاليه في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر علي البحر استثمارك هيبقي مضمون 100% وكمان ممكن تصيف او تشتي في اي وقت طول .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى دور اول بتراس ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى دور اول بتراس ف راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع ف جولدن بيتش دور اول بتراس 115م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2حمام .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: بview ع حمام سباحة هتستلم شاليه ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بview ع حمام سباحة هتستلم شاليه ف راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك ف راس سدر بviewع حمات السباحة واستمتع باحلى صيف وامتلك شاليه استلام فورى 125 م (3 غرف ن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: فرح اولادك وخدلهم شاليه علي الاكوا بارك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وخدلهم شاليه علي الاكوا بارك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وخدلك شاليه علي الاكوا بارك في راس سدر واستمتع بكل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: قضي الويك اند وسط الطبيعة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قضي الويك اند وسط الطبيعة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وقضي احلي ويك اند و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: عيش مع عيلتك واستمتع باجمل بحر فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش مع عيلتك واستمتع باجمل بحر فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع باجمل بحر فى راس سدر وسط الطبيعة الخلابة ومستوى عالى من الخدمات كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

2/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: بتدورع الاستلام فورى تعالى امتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بتدورع الاستلام فورى تعالى امتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك استلام فورى فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 105 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) بروف م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع وسط خدمات كتيرة فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع وسط خدمات كتيرة فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك وسط خدمات كتيرة فى راس سدر وخليك مستمتع باجمل بحر وشاطئ وكل الخدمات حمامات سباحة واكوا .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: لمة الصحاب هتحلى بامتلاك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لمة الصحاب هتحلى بامتلاك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

خلى يومك يحلى وامتلك شاليهك ف راس سدر وسط اجمل الخدمات اكوا بارك وكافيهات ومطاعم ومنطقة ملاعب مع الا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس براس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس براس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك علي اكبر احلي فيو واجمل بحر في راس سدر وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي).
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: علي احلي بحر امتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

علي احلي بحر امتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك علي احلي بحر واستمتع بالهدوء والاسترخاء والاستجمام علي بحر راس سدر بأقل مقدم واطول فترة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى وقريب من افضل الخدمات فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع استلام فورى وقريب من افضل الخدمات فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عايز شاليه استلام فورى قريب من خدمات موجودة تعالى جولدن بيتش وامتلك شاليهك 130م تشطيب سوبر لوكس (3 غ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: لراحة عيلتك استلم شاليهك فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لراحة عيلتك استلم شاليهك فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بتدور ع الراحة ليك ولعيلتك تعالى راس سدر وامتلك شاليهك وسط كل خدماتك مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: هتلعب مع صحابك ع اجمل شاطئ فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

هتلعب مع صحابك ع اجمل شاطئ فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع مع صحابك باجمل شاطئ رملى فى راس سدر وخليك قريب من منطقة الملاعب وكافيهات واكوا بارك وحمامات س.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى وقريب من مرسى اليخوت فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى وقريب من مرسى اليخوت فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك جاهز وع المفتاح فى راس سدر قريب من خدماتك مرسى اليخوت عشان تاخد جولة فى اجمل بحر وتستمتع بافخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

28/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager