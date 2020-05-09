خدلك شاليه بحديقة واستمتع بالخصوصية في راس سدر

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صورة الاعلان: خدلك شاليه بحديقة واستمتع بالخصوصية في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه بحديقة في راس سدر وخلي اولادك يلعبوا براحتهم واعمل احلي عزومات لعيلتك او صحابك وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وحواليك خدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا و محلات تجارية وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 88,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/5/2020
رقم الإعلان: 2059122
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صورة الاعلان: شاليهك بالرووف في راس سدر وشوف البحر من مكانك - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بالرووف في راس سدر وشوف البحر من مكانك

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9/5/2020
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9/5/2020
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(للتقسيط)

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9/5/2020
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شاليه للبيع قريب من اكوا بارك فى راس سدر

(للتقسيط)

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7/5/2020
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(للتقسيط)

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7/5/2020
صورة الاعلان: عيش حياتك بشكل مختلف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش حياتك بشكل مختلف في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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6/5/2020
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صورة الاعلان: الويك اند في راس سدر مش زي اي مكان تاني - في جنوب سيناء مصر

الويك اند في راس سدر مش زي اي مكان تاني

(للبيع)

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العنوان:

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6/5/2020
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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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4/5/2020
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(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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4/5/2020
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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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4/5/2020
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى للبيع فى جولدن بيتش راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى للبيع فى جولدن بيتش راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

160,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: وسط الخدمات الترفيهية امتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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وسط الخدمات الترفيهية روح علي راس سدر وصيف مع اولادك وسط حمامات السباحة والاكوا بارك وكيدز اريا للاط.
العنوان:

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القسم: 

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2/5/2020
صورة الاعلان: بعيد عن الزحمة والازعاج تعالي صيف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

77,000 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: بتدور ع الاستثمار تعالى استلم فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بتدور ع الاستثمار تعالى استلم فورى فى راس سدر

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- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

167,000 جنيه

30/4/2020
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امتلك شاليه فى راس سدر واصنع اجمل اللحظات

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اصنع اجمل اللحظات وامتلك شاليهك فى راس سدر استلام فورى 125م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حما.
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30/4/2020
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