خدلك شاليه بحديقة واستمتع بالخصوصية في راس سدر

استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه بحديقة في راس سدر وخلي اولادك يلعبوا براحتهم واعمل احلي عزومات لعيلتك او صحابك وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وحواليك خدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا و محلات تجارية وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر