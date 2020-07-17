خبير زراعة مائية (مدير مشاريع ) يطلب عمل

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خبير زراعة مائية (مدير مشاريع ) يطلب عمل - في الكويت

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مستشار خبرة 12 سنة بدول الخلييج في ادارة و انشاء و التخطيط الاستراتيجي لانتاجية المحاصيل خضر و الورقيات باحدث نظم الزراعة المائية و الاستزراع سمكي لي القدرة على , – انشاء مشروع بيوت محمية الزراعية كاملا ( دراسة الجدوى…معدات و شركة المنفدة….الاشراف و المتابعة و التسيير ) – الاشراف على اعداد المسار الفني كمعادلات المحاليل المغدية المناسب …تنظيم و هيكلة العاملين بالمشروع من فنين و مهندسين و عمال ….متابعة الانتاجية و محاربة الافات -إعداد التقارير اللازمة لعرض المستجدات على الملاك المتعاقدين – ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: خبير زراعي
التليفون: 000000000

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العنوان: الكويت العاصمة- مبارك
الشرق -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 دولار
تاريخ الإعلان: 18/7/2020
رقم الإعلان: 2063156
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صورة الاعلان: فني ستلايت كويتي

فني ستلايت كويتي

(للبيع)

السلام عليكم لدينا اشتراكات iptv جميع القنوات وبرمجه وصيانه.
العنوان:

الأحمدي - الكويت
القسم: 

5 دينار

17/7/2020
صورة الاعلان: نقل عفش الكويت فك نقل تركيب الاثاث المنزلي وغرف النوم والمكاتب

نقل عفش الكويت فك نقل تركيب الاثاث المنزلي وغرف النوم والمكاتب

(فرص)

نقل عفش 90061233 نعمل في جميع مناطق الكويت خدمه مستمرة ان شاء الله طوال الأسبوع يوجد فنيون تركيب منت.
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

29/6/2020
صورة الاعلان: للايجار شقة من فيلا بمشرف تشطيب جديد شارع عام موقع مميز مساحات كبيرةجدا سي

للايجار شقة من فيلا بمشرف تشطيب جديد شارع عام موقع مميز مساحات كبيرةجدا سي

(للإيجار)

للايجار شقة من فيلا بمشرف تشطيب جديد شارع عام موقع مميز مساحات كبيرةجدا سيراميك سنترال 3غرف نوم منهم.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

650 دينار

8/6/2020
صورة الاعلان: للايجار دور وربع من فيلا بمشرف أول بدون مصعد مدخل خاص قرب الخدمات سيراميك س

للايجار دور وربع من فيلا بمشرف أول بدون مصعد مدخل خاص قرب الخدمات سيراميك س

(للإيجار)

للايجار دور وربع من فيلا بمشرف أول بدون مصعد مدخل خاص قرب الخدمات سيراميك سنترال مساحات كبيرة 3غرف ن.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

550 دينار

8/6/2020
صورة الاعلان: للايجار دور من فيلا راقيه الفنيطيس أول مصعد مساحات كبيرة موقع مميز تشطيب سو

للايجار دور من فيلا راقيه الفنيطيس أول مصعد مساحات كبيرة موقع مميز تشطيب سو

(للإيجار)

للايجار دور من فيلا راقيه الفنيطيس أول مصعد مساحات كبيرة موقع مميز تشطيب سوبر ديلوكس تكييف ستالايت ف.
القسم: 

750 دينار

8/6/2020
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