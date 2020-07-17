خبير زراعة مائية (مدير مشاريع ) يطلب عمل

مستشار خبرة 12 سنة بدول الخلييج في ادارة و انشاء و التخطيط الاستراتيجي لانتاجية المحاصيل خضر و الورقيات باحدث نظم الزراعة المائية و الاستزراع سمكي لي القدرة على , – انشاء مشروع بيوت محمية الزراعية كاملا ( دراسة الجدوى…معدات و شركة المنفدة….الاشراف و المتابعة و التسيير ) – الاشراف على اعداد المسار الفني كمعادلات المحاليل المغدية المناسب …تنظيم و هيكلة العاملين بالمشروع من فنين و مهندسين و عمال ….متابعة الانتاجية و محاربة الافات -إعداد التقارير اللازمة لعرض المستجدات على الملاك المتعاقدين – ال