خبير زراعة مائية (مدير مشاريع )

(طلب عمل)
|مستشار خبرة 12 سنة بدول الخلييج في ادارة و انشاء و التخطيط الاستراتيجي لانتاجية المحاصيل خضر و الورقيات باحدث نظم الزراعة المائية و الاستزراع سمكي لي القدرة على , – انشاء مشروع بيوت محمية الزراعية كاملا ( دراسة الجدوى…معدات و شركة المنفدة….الاشراف و المتابعة و التسيير ) – الاشراف على اعداد المسار الفني كمعادلات المحاليل المغدية المناسب …تنظيم و هيكلة العاملين بالمشروع من فنين و مهندسين و عمال ….متابعة الانتاجية و محاربة الافات agriculturalbusnessmanager@hotmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|خبير زراعي
|التليفون:
|90000000220
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|العنوان:
|شارع التحرير- PARIS
مسقط - عمان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059944
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