خبير زراعة مائية (مدير مشاريع )

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عمان (مسقط) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مستشار خبرة 12 سنة بدول الخلييج في ادارة و انشاء و التخطيط الاستراتيجي لانتاجية المحاصيل خضر و الورقيات باحدث نظم الزراعة المائية و الاستزراع سمكي لي القدرة على , – انشاء مشروع بيوت محمية الزراعية كاملا ( دراسة الجدوى…معدات و شركة المنفدة….الاشراف و المتابعة و التسيير ) – الاشراف على اعداد المسار الفني كمعادلات المحاليل المغدية المناسب …تنظيم و هيكلة العاملين بالمشروع من فنين و مهندسين و عمال ….متابعة الانتاجية و محاربة الافات agriculturalbusnessmanager@hotmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: خبير زراعي
التليفون: 90000000220

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العنوان: شارع التحرير- PARIS
مسقط -

عمان
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,200 ريال
تاريخ الإعلان: 30/5/2020
رقم الإعلان: 2059944
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