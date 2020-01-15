خبيرات البدكير و المنكير

شركة الأسمر تستقدم متخصصات في عمل البدكير و المنكير و تركيب الأظافر و تزينها : مختصين في : -تنظيف لحميات الاظافر وتنظيف الطبقة الميتة على الاظافر -سكراب يدين -سكراب قدمين -ازالة تشققات القدمين -مساج يدين ورجلين بمستحضرات الترطيب التجميلية. وهن على اتم الاستعداد للالتحاق بالعمل. للاستفسار والمزيد من المعلومات المرجو التواصل الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com نعدكم بسرعة دراسة طلبكم، شعارنا المصداقية في التعامل وهدفنا ارضائكم.