خبيرات البدكير و المنكير

(طلب عمل)
|شركة الأسمر تستقدم متخصصات في عمل البدكير و المنكير و تركيب الأظافر و تزينها : مختصين في : -تنظيف لحميات الاظافر وتنظيف الطبقة الميتة على الاظافر -سكراب يدين -سكراب قدمين -ازالة تشققات القدمين -مساج يدين ورجلين بمستحضرات الترطيب التجميلية. وهن على اتم الاستعداد للالتحاق بالعمل. للاستفسار والمزيد من المعلومات المرجو التواصل الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com نعدكم بسرعة دراسة طلبكم، شعارنا المصداقية في التعامل وهدفنا ارضائكم.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212608012819
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|العنوان:
|المدينة المنورة- المدينة المنورة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049242
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